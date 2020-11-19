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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 15 gram uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Kdz Ereğli ve Merkez bölgesinde yaptıkları operasyonda; U.T. (31) ve B.İ. (29) isimli şüpheliler; yapılan takip sonucu Narkotimlerce yakalandı. Operasyonda 15 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 2 bin TL ele geçirildi. Uyuşturucu Madde sattığı tespit edilen U.T. (31) ve B.İ. (29) isimli şahıslar gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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