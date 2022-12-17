İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak’ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçe merkezinde iki şüpheli şahıs yakalandı. İ.M ve F.Ö isimli şüpheli şahıslardan 400 gram sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan İ.M ve F.Ö isimli şüpheli şahıslar adli makamlarca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.