Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı yaptığı tespit edilen ve düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda 32 gram uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. S.Ç. isimli şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. T.D. ve Ş.Ç. isimli şüpheli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen T.D. ve Ş.Ç. isimli şüpheli şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.