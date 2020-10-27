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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına altına 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına altına 3 şüpheli tutuklandı.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Kdz Ereğli ve Merkez bölgesinde yaptıkları operasyonda; A.K.(32), T.B.(23) ve H.A.(23) isimli şüpheliler; yapılan takip sonucu Narkotimlerce yakalandı. Operasyonda 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.


Uyuşturucu Madde sattığı tespit edilen A.K.(32), T.B.(23) ve H.A.(23) isimli şahıslar gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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