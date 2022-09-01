İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezinde operasyon gerçekleştirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından K.C., E.B.A. ve B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.C., E.B.A., B.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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