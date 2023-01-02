Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Zonguldak'ta narkotik ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından (2) şüpheli şahıs yakalandı. Yılbaşı öncesinde yapılan operasyon neticesinde (91) gram uyuşturucu madde ve (2) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalama emri bulunan E.K. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.K, D.Z. ve Ö.G. isimli şüpheli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. 01 Ocak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.K, D.Z. ve Ö.G. isimli şüpheli şahıslar mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.