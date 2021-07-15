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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 gram toz esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Kozlu ilçesi Örencik köyünde A.S., D.M., B.D. ve B.A. adlı şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda şahısların bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 45 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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