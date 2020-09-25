Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltın alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; E.E. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu, bu maddeyi piyasaya süreceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheli E.E.'nin Bakacakkadı Beldesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 500 gram kubar esrar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.