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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler sonucunda, ekipler Kozlu ilçesi Seyfetler köyünde ikamet eden İ.A.(46) isimli şahsın izinsiz olarak kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan arama talimatına istinaden şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 56 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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