Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından H.D. ile S.İ. isimli şüpheli şahısların bulundukları araç içerisinde kimlik kontrolü yapıldığı esnada H.D. isimli şahıs hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi. Narkotim ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu kullanmaya yarayan çokça aparat ve tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından derinleştirilen soruşturmada H.D. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem görürken, S.İ. isimli şüpheliye ait farklı nitelikte ve özellikte uyuşturucu maddelere el konuldu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan S.İ. gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.İ. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.