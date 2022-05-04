Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozlu ilçesi mülki sınırları içerisinde bir araçta, yapılan aramada; 21 gram bonzai, 6 gram esrar, bir adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 şüpheli, ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.