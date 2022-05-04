İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozlu ilçesi mülki sınırları içerisinde bir araçta, yapılan aramada; 21 gram bonzai, 6 gram esrar, bir adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 şüpheli, ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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