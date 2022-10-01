Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Uygulama ve operasyon sonucunda toplamda 21 şüpheli yakalandı. 21 adet kenevir bitkisi, 72 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 8'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Bir şüpheliye ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki ifadeleri tamamlananlar mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polis ekipleri tarafından devam eden uygulamalarda haklarında farklı suçlardan yakalama emri bulunan 12 şüpheli yakalanarak adli süreçleri bitimi ceza infaz kurumuna gönderilecek.