İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadelede Çaycuma ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde; 160 gram Skunk Maddesi, 31 kök Skunk bitkisi ele geçirildi.


Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüpheli; adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.