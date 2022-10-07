Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Kozlu ilçesinde bir şüphelinin aracında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 5 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 2 adet çakmak gazı, 1 adet uyuşturucu kullanma payp aparatı, bir paket esrar sarımında kullanılan Ocb kağıt, bir adet pürmüz çakmak, payp yapımında kullanılan 30 santim serum hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.