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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uygulama gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda (2) şüpheli şahıs yakalandı. Uygulamada 16 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.A.U. ve S.B. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlemler yapıldı.

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