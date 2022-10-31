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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele doğrultusunda Kozlu ve Merkez'de iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 10 gram kubar esrar, bir adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı 4 adet cep telefonu ele geçirildi.


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon sonucunda hakkında işlem yapılan iki şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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