Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araçta yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı.