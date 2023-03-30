Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu ile Mücadele çerçevesinde, alınan arama kararına istinaden Kozlu ve Devrek ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 gram metamfetamin, 20 gram marujuana uyuşturucu madde, 1 adet muşta, 1 adet çarşaf, 1 adet bıçak, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında işlem yapılan 3 şüpheli şahıstan 1'i ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2‘si ise sevk edildiği Adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.