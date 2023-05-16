Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik madde satışı yapan, temin eden ve kullanan şahıslara yönelik 15-16 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi. Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince F.Y. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince E.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsa Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.