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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 5 gram uyuşturucu madde, 17 adet hint keneviri bitkisi ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. K.T. isimli şahsa 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet Yasa Dışı Kenevir ekimi suçundan, G.S. ve H.H.D. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı.

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