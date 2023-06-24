İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 adet pürmüz, 1 adet havalı tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde gözaltına alınan bir şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.