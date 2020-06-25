Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda M.K., E.T. ve İ.K. isimli 3 şüphelinin izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Devrek ilçesindeki ormanlık alanda yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili sorgusu sürüyor.