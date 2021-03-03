Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, satan, “torbacı” diye tabir edilen şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda, Narkotimlerce takibe alınan T.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 59 ayrı paket halinde yaklaşık 40 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.