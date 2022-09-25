İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde Çaycuma, Merkez ve Kdz. Ereğli ilçelerinde üç ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 bin 508 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon sonucunda hakkında işlem yapılan 3 şüpheliden 2'si ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden biri ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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