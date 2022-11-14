İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan araçtaki şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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