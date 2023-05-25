İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Zonguldak’ın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe sınırları içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 75 gram bonzai, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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