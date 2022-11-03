Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mithatpaşa ve Karaelmas Mahallelerinde 10 şüpheli yakaladı. Operasyonda 38 gram uyuşturucu madde, bir adet kenevir bitkisi, bir adet tabanca, 48 adet mermi, bir adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. F.K., H.S., S.S., M.C.K., S.Ö. ve C.C. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. S.E., T.B., M.D. ve M.U. isimli şüpheliler ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden S.E. adli kontrol şartıyla serbest kalırken T.B., M.D. ve M.U. ise mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.