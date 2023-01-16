Zonguldak‘ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklu

Zonguldak'ta narkotik ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkezde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon 18 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. B.Ş. ve M.S.T. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer M.Ç. isimli şüpheli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.Ç. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.