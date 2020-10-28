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Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak’ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda uyuşturucu maddeler ile 2 adet tüfek ele geçirildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda uyuşturucu maddeler ile 2 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik narkotik suçlarla mücadele KOM Grup Amirliğince yapılan operasyonda K.S. isimli şüphelinin ikametinde 4.92 gr metamfetamin, 3 adet extacy hap, 16 adet sentetik ecza, 6.72 gr toz esrar, 5.65 gr esrar, 3.10 gr esrar, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet fişek ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak B.T. ve M.Ö. isimli şüpheliler adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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