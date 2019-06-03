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Zonguldak'ta vatandaşlar Arife Günü mezarlıklara akın etti

Zonguldak’ta Ramazan Bayramı’na bir gün kala yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na bir gün kala yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.


Asri Mezarlık'a sabah saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar mezarlıkları otlardan temizleyip dualarını etti. Yakınlarına dua etmek için mezarlıklara gelen birçok vatandaş, Kur'an-ı Kerim okudu. Asri Mezarlığı, Arife günü yoğunluk yaşadı. Ellerindeki su dolu plastik şişelerle kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarına dua ettiklerini söylerlerken zaman zaman gözyaşlarını tutamadılar.

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