Zonguldak'ta vatandaşlar Turkovac'a ilgi gösterdi

Zonguldak'ta vatandaşlar yerli ve milli aşı Turkovac'a ilgi gösterdi.

Türk bilim adamlarının ürettiği Turkovac 81 ildeki hastanelerde yerini aldı. Zonguldak'ta da bugün uygulanmaya başlanan Turkovac, vatandaşların ilgisini gördü. Aşı için hastaneye müracaat eden Emrah Köse, Turkovac'ı tercih edenlerin arasında yer aldı. Köse, Atatürk Devlet Hastanesi ek binada bulunan Covid-19 aşı polikliniğine giderek aşısını oldu. Aşı sonrasında paylaşımda bulunan Emrah Köse, “Yerli ve milli aşımız sonunda vatandaşımızla buluştu. Vatana millete hayırlı olsun. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bende çıkar çıkmaz Turkovac aşımı oldum. İnanıyorum ki bizim aşımız hepsinden daha iyi. Devletimize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum”dedi.