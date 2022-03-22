Zonguldak'ta vatandaşlara bin adet fidan dağıtıldı

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası kapsamında Zonguldak'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni ile başlayan etkinlikler "Orman Vatandır Çanakkale Ruhu" filminin seyredilmesiyle devam etti. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız İHL öğretmen ve öğrencileri Çanakkale filmde bir araya geldi. Film izleyicilerden tam not aldı. Etkinlikler bir AVM'de fidan dağıtım ile devam etti. Zonguldaklı vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da katıldığı fidan dağıtım etkinliğinde Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ile birlikte gelir getirici fıstıkçamı, defne ve kestane türlerinden oluşan toplam bin adet fidan kısa sürede dağıtıldı.