Zonguldak'ta yağlı boya sergisi açıldı

Zonguldak'ta çocuk ve kadına yönelik kişisel resim sergisi açıldı.

8 yıldır Çocuk ve Kadın'a yönelik yağlı boya resimleri üzerine çalışma yapan Hayriye Sevimli, sergi odasın 'da Kişisel resim sergisi açtı. Sergide, Hayriye Sevimli'nin Çocuk ve Kadın üzerine yapmış olduğu 58 yağlı boya çalışması sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kişisel resim sergisi 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Hayriye Sevimli, “Yapmış olduğum 58 adet çalışmayı sergi odasında sergiliyorum. Genellikle çocuk ve kadına yönelik çalışmalar yapıyorum. Bunlar bir kısmı. Sergimiz 2 Aralık Pazar gününe kadar açık olacak. Çalışmalarımıza yoğun bir ilgi var. Bu da beni çok memnun ediyor” dedi.