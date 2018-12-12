Zonguldak'ta yaralı kunduz bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde yolda bulunan su kunduzu, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Zonguldak Alaplı Ereğli karayolunda bir vatandaş tarafından fark edilen yaralı su kunduzu, tedavisi için Alaplı'da veteriner hekime götürüldü. Bir araba tarafından çarptığı ve travma geçirdiği tahmin edilen su kunduzunun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kunduzu yaralı olarak yolda gören vatandaşlar önce fare olduğu düşündüklerini söyledi. Veteriner hekim Tuncay Kabacalı, "Gece saatlerinde Şerafettin Kaymaz tarafından kunduz kliniğe getirildi. Getirildiğinde şiddetli epistas ve burun kanaması vardı. Bunları durdurduk ve büyük ihtimal beyin travması geçirdiğini fark ettik. Önden gelen bir aracın tamponuna vurduğunu tahmin ediyor ve hayvan ne olduğunu anlayamamış. Telefonda belirttim fareden büyük mü diye, daha önce fare olduğunu düşünmüşler. Ben su samuru olduğunu düşündüm hemen kliniğimize getirdiler ve müdahalesini yaptık" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlisi Sezgin Örmeci ise, "Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi ve bakımı yapıldı. İyileştiğine emin olduğumuz zaman bulunduğu bölgeye bırakacağız. Bu tür hayvanların kıymetini bilmek lazım. Nesli tehlike altında olan bir tür" diye konuştu.