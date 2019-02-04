İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'ta yardımcı yunuslar göreve başladı

Zonguldak’ta görev yapacak olan 40 yardımcı yunus polisi caddelerde ve parklarda devriye görevi yapacak.

Zonguldak'ta görev yapacak olan 40 yardımcı yunus polisi caddelerde ve parklarda devriye görevi yapacak.


Kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yardımcı yunus polisleri bu sabah itibariyle yeleklerini giyerek sokağa indi. Göreve yeni başlayacak olan yardımcı yunus polisleri Valilik önünde, Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Çolakbay ile bir araya geldiler ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Çolakbay, "Yardımcı yunus polisleri parklarda ve caddelerde devriye görevi yapacaklar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.