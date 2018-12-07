Zonguldak'ta yaşayan insan hazineleri gün ışığına çıkarılıyor

BEÜ, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği ortaklığı ile yürütülen Zonguldak Yöresinde Yaşayan İnsan Hazineleri projesinde adım adım sona geliniyor. Proje kapsamında, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümleri akademisyenleri Zonguldak'ta kaybolmakta olan meslekler üzerine araştırma yürüttüler. Projenin fotoğraflarını ise, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanı ve Zonguldak Fotoğraf Derneği Başkanı Öğr. Gör. İbrahim Kerem Öztürk çekti.

Projede Zonguldak merkezde ve ilçelerinde mesleklerinin son ustaları olarak değerlendirilen insan hazinelerinin hayat hikâyeleri kayda geçirildi. Araştırmada Zonguldak yöresinde mesleklerini usta - çırak ilişkisi ile günümüze ulaştırmayı başaran insanların deneyimleri ve öyküleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden proje yürütücüsü Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer şu bilgileri aktardı:

“Zonguldak tarihsel, sosyal ve kültürel yönden pek çok zenginliği barındıran bir merkez durumunda. Burada bilhassa insan kaynağı açısından çalışmalar yürütmenin son derece değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple devam etmekte olan Zonguldak'ta Yaşayan İnsan Hazineleri projesine son derece büyük önem atfetmekteyiz. Bizler proje ekibi olarak yaklaşık iki yıla yakın bir süredir Zonguldak'ın şehir merkezinden başlayarak, ilçelere ve köylere uzanan bir yolculuğa çıktık. Ulaştığımız her yeni konumda, Zonguldak insanının ürettiği değerlerle karşılaştık. Projemizin amacı da, bu değerlerin sessiz bir biçimde köşelerine çekilmiş hayatlarını akademinin ve ülkemizin dikkatine sunmaktı. Bu amaç doğrultusunda geldiğimiz noktada gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki Zonguldak, araştırıldıkça, tanındıkça ve tanıtıldıkça farklı farklı hususiyetleri keşfedilen bir cevhere benziyor. Bizler Üniversitemizden aldığımız destekle bu cevherin pek bilinmeyen, üzerinde durulmayan yönlerine ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu noktada, araştırmanın önemine uygun bir biçimde, büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmekte olan proje ekibimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 2019 yılının ilk aylarında bir kitap ve sergi ile çalışmamızı nihayete erdireceğiz. Bana ve ekibime verdikleri desteklerden ötürü önceki rektörümüz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer'e şükranlarımı arz ediyorum. Aynı şekilde projemize sahip çıkan rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür ediyor, çalışmanın bu güzel kentin değerlerini ortaya çıkarmayı sürdürecek nice yeni araştırmaya ilham olmasını temenni ediyorum.”

Zonguldak'ta Yaşayan İnsan Hazineleri projesinin tamamlanmak üzere olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise: “Üniversitemiz Zonguldak kentini her yönüyle incelemek; tarihsel, kültürel, sanatsal, sportif, sosyal ve akademik alanlarda Zonguldak için değerler üretmek noktasında önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, akademisyenlerimizin titiz çalışmaları sayesinde ortaya çıkmaktadır. Tamamlanan her inceleme/araştırma projesi, yeni çalışmaların önünü açan bir mahiyet taşımaktadır. Yayınevimiz, özellikle Zonguldak çalışmaları üzerine bir külliyat oluşturacak hacme yaklaşan yayınlarıyla kentimizin sorunlarını, bu sorunların çözümüne dönük atılabilecek adımları, avantajları, imkânları, elverişli yönleri ile bir bütün olarak Zonguldak'ı ele alan akademik bir platform haline gelmiş durumdadır. Bu çalışmaların bir yenisi olarak külliyatımıza dâhil olacak olan Zonguldak'ta Yaşayan İnsan Hazineleri adlı çalışma, mesleklerinin son ustalarını bizlere tanıtacak. Bu kıymetli çalışmayı başlatan önceki Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer'e bu vesile ile üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Projenin başarıyla sürdürülmesi dolayısıyla paydaşlarımız Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Proje yürütücüsü Dr. Hasan Özer başta olmak üzere, proje çalışma ekibinde yer alan akademisyenlerimiz Doç. Dr. Gül Banu Duman, Dr. Yücel Namal, Öğr. Gör. İ. Kerem Öztürk, Arş. Gör. Kübra Akgün, Arş. Gör. Arda Karadavut ve Arş. Gör. Nagehan Kunduz'u tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.