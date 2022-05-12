İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'ta yayalar için güvenli trafik eğitimi ve semineri

Zonguldak’ta yayalar için beş adımda güvenli trafik konulu uygulamalı trafik eğitimi ve semineri verildi.

Zonguldak'ta yayalar için beş adımda güvenli trafik konulu uygulamalı trafik eğitimi ve semineri verildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Trafik Tim Komutanlıklarınca, Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde 07-13 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, vatandaş ve öğrencilere yönelik trafik standı açılarak “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik“ konulu uygulamalı trafik eğitimi ve semineri verildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, eğitim öğretim dönemi boyunca söz konusu eğitim ve seminerlerine devam edileceği bildirildi.

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