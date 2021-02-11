Zonguldak'ta yeni bir tür keşfedildi

Zonguldak'ta bio çeşitlilik araştırması yapan Prof.Dr. Ufuk Bülbül, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Halime Koç-Gür ve Zonguldak'lı gezgin Engin Zaman tarafından yeni bir tür keşfi yapıldı.

2013 yılında en son Sinop ilinde görülen Geniş parmaklı Keler, yapılan bio araştırmalar sonucu Zonguldak ve Ereğli görüldü. Zonguldak'ta bio çeşitlilik araştırması yapan Prof.Dr. Ufuk Bülbül, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Halime Koç-Gür ve Zonguldak'lı gezgin Engin Zaman tarafından araştırma yapan ekip yeni bir tür keşfetti. Keşfedilen bu yeni tür Rusya Herpetoloji Dergisi'İnde makalede yayımlandı.

İngilizce kaynaklarda Türk Keleri (TurkishGecko) olarak bildirilen ve Türkçe adı Geniş Parmaklı Keler olan Hemidactylusturcicus türü, Anadolu ve Levant bölgesini (Suriye, Lübnan, Filistin ve İsrail) kapsayan ve ilave olarak İspanya'ya bağlı olan Balearik adaları, Korsika, Sardinya, Sicilya, Malta, Girit, Kıbrıs, Tiren Denizi'ndeki adalar, Adriyatik'teki adalar, İyon Denizi ve Ege'deki adaları da içine alan bir dağılışa sahip olan bir keler türü olarak biliniyor.

2013 yılında Karadeniz'de görüldü

Geniş Parmaklı Keler türünün Türkiye'deki dağılışı Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin sahil kesimlerinden bilinmekte ve buna ek olarak geçmiş zamanlardaki kaynaklarda Karadeniz Bölgesi sahil şeridinde de türün varlığına işaret eden kayıtlar bulunmaktadır. Ancak türün Karadeniz Bölgesi'nde hangi lokalitelerde bulunduğunu belirten çalışmalar oldukça sınırlıdır. Türün Sinop ilinde, Sarıkum mevkiinde bulunduğu 2013 yılında yayımlanan bir çalışmada rapor edildi.

Araştırma makalede yayımlandı

Kısa bir süre önce, 2020 yılının Eylül ayında Russian Journal of Herpetology (Rusya Herpetoloji Dergisi) adlı dergide yayımlanan bir makalede Prof.Dr. Ufuk Bülbül, Dr. Halime Koç-Gür ve Engin Zaman tarafından Trabzon, Sinop ve Zonguldak illerinde Geniş Parmaklı Keler'in yeni lokalite kayıtları verildi. Bu çalışma ile türün Zonguldak ili için ilk kez lokalite kayıtları bildirildi. Türe ait bireylerin Ereğli ve İnağzı'ndaki iki lokalitede görüldüğü ve ayrıca Sinop ilinin Karakum mevkiinde ve Trabzon ilinin Akçaabat ilçesinde, Ortahisar ilçesine bağlı olan Kalkınma Mahallesi'nde ve Moloz mevkiinde tespit edildikleri bildirilmiş ve Karadeniz sahili boyunca yer alan illerde önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan arazi çalışmalarıyla türün diğer illerde de varlığının tespit edilebileceği rapor edildi.

Zonguldak ilinin biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi adına katkı sağlayan çalışma, Zonguldak ilinde gelecek zamanlarda yapılacak olan arazi çalışmaları ile ilde dağılışı daha önceden bilinmeyen başka türlerin bulunabileceğini gösteriyor.