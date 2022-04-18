Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

Zonguldak'ta güneşli havanın ardından sıcaklıkların düşmesiyle yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 6 kilometreye kadar düştü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kentte yoğun sis etkisini gösterdi. Sıcaklığın 10 dereceye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 6 kilometreye kadar düştü.

Gün içerisinde yağış beklenen kentte deniz ulaşımı da sisten etkilendi. Limana girmek için sıra bekleyen bir yük gemisi sisli havada bekleyişini sürdürdü.

Rüzgarın kuzey batıdan saatte 3 kilometre hızla estiği Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren artması bekleniyor.