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Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası

Zonguldak’ta bir ay önce sıfır kilometre olarak alınan otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 otomobilde hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta bir ay önce sıfır kilometre olarak alınan otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 otomobilde hasar meydana geldi.


Kaza, 11.30 sularında Mithatpaşa Mahallesi Uzunmehmet Caddesi üzerindeki Fevkani Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şule K. 33 DA 007 plakalı otomobili ile parktan kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı esnada, Gülten K. idaresindeki bir ay önce alınan 67 AAV 071 plakalı otomobile çarptı. Gülten K. çarpmanın etkisiyle köprü üzerinde Ercan A.'ya ait park halindeki 67 NT 766 plakalı otomobile ve 67 ER 400 plakalı resmi araca çarparak durabildi.


Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar ihbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerinin tutanak tutmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.

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