Zonguldak'taki bir depodan 188 bin adet içi dolu makaron çıktı

Zonguldak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskın yaptığı bir depodan satışa hazır vaziyette 188 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Kozlu ilçesinde S.T.'ye (44) ait bir depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada satışa hazır vaziyette 188 bin adet içi doldurulmuş makaron, 3 bin 310 adet sigara içerisine yerleştirilen aroma kapsülleri, bin 600 adet paketlenmiş sigara, 104 kilogram satışa hazır açık tütün ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.