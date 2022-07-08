Zonguldak'taki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Kavaklık Mahallesi Göçmenler Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Zonguldak'a gelen İsmail Basatlı (44) idaresindeki 34 DFA 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarpması sonucu takla attı. Kazada 16 yaşındaki Muhammet Basatlı hayatını kaybederken sürücü İsmail Basatlı, otomobilde bulunan Fatime Basatlı (39), Aleyna Basatlı (19) ve Rukiye Basatlı (12) yaralandı. Yaralılar otomobilden çevredekilerin yardımı ile çıkarılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammet ise savcının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin aniden yoldan çıktığı, kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı görülüyor.

Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.