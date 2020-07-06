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Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince Zonguldak merkezli operasyon gerçekleştirildi. Samsun, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında muvazzaf asker ve avukatın da bulunduğu 5 şüpheli önceki gün Zonguldak'a getirildi. Operasyonda şüphelilerin ev ve işyeri aramalarında bilgisayar ve dökümanlara da el konuldu.


Şüpheliler; emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 5 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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