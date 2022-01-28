Zonguldak'taki kar manzaraları havadan görüntülendi

Geçen 22 Ocak günü başlayan yoğun kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Adeta beyaz gelinliğini giyen kentte kar nedeniyle zaman zaman güçlükler yaşansa da vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkarttı. Zonguldak-İstanbul karayolundaki kar manzaraları havadan drone ile görüntülendi. Beyaza bürünen ağaçlar, kar küreme ekiplerinin açtığı asfalt yolla havadan seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Güneşle birlikte dağlardaki karlar erimeye başlasa da sürücüler adeta kartpostallık manzaralarda sürüş keyfi yaşadı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından önümüzdeki günlerde yağmurun etkili olması bekleniyor.