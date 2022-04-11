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Zonguldak'taki Merkez Çarşısı tarih oldu

Zonguldak’ta depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan Merkez Çarşısı tamamen yıkıldı.

Zonguldak'ta depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkımına başlanan Merkez Çarşısı tamamen yıkıldı.


Zonguldak'ta geçen Mart ayında yıkımına başlanan Merkez Çarşısın hummalı bir çalışma sonucunda tamamen yıkıldı. Çalışmaların sona ermesiyle çarşı merkezinde geniş alan ortaya çıktı. Öte yandan hafriyatların tamamen ortadan kaldırılmasının ardından yeni binanın inşaat çalışmasının başlaması planlanıyor.

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