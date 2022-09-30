İhlas Haber Ajansı

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Zonguldak'taki 'Müsilaj-2' operasyonunda 2 gözaltı

Zonguldak’ta düzenlenen Müsilaj-2 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta düzenlenen Müsilaj-2 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, sahil illerinde yapılanan mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik "Müsilaj-2" operasyonu düzenlendi.


Operasyon doğrultusunda, Zonguldak'ta bulunan 2 şahsın ve bu şahıslar aracılığıyla tespit edilen 3. şahsın ikamet ve iş yerlerinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 332 adet tabanca fişeği ve 16 adet av fişeği ele geçirildi.


Şüpheli şahıslar hakkında "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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