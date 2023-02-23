Zonguldak'taki ölüm oranı 2021'de yüzde 19,9 arttı

Verilere göre 2019 yılında Zonguldak'ta 7,2 olan kaba ölüm hızı 2020 yılında 7,8; 2021 yılında ise 9,4 olarak açıklandı.

2019-2021 arasındaki il ve cinsiyete göre ölüm sayıları da açıklandı. Buna göre Zonguldak'ta 2019 yılında 4 bin 311 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerin 2 bin 272'sini erkek nüfusu, 2 bin 39'unu kadın nüfusu oluşturdu. 2020 yılında 4 bin 621 ölüm meydana geldi. Bu ölümlerin 2 bin 566'sını erkek nüfusu, 2 bin 55'ini kadın nüfusu oluşturdu. 2022 yılında ise 5 bin 541 ölüm olayı meydana geldi. Bu ölümlerin 2 bin 949'unu erkek nüfusu 2 bin 592'sini kadın nüfusu oluşturdu.

En fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarında yaşandı

2019 yılında meydana gelen 4 bin 311 ölüm olayının bin 404'ünü dolaşım sistemi hastalıkları, 797'sini iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 744'ünü solunum sistemi hastalıkları, 181'ini sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 312'sini endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar oluşturdu. Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenme olayına bağlı ölüm sayısı ise 147 olarak açıklandı. 2019 yılında Zonguldak'ta COVİD-19 kaynaklı ölüm olayı yaşanmadı. Diğer sebeplerden meydana gelen ölüm olayı istatistiği 367 olurken bilinmeyen ölüm olayı 359 olarak açıklandı.

2020 yılında meydana gelen 4 bin 621 ölüm olayının bin 601'ini dolaşım sistemi hastalıkları, 783'nü iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 687'sini solunum sistemi hastalıkları, 149'unu sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 312'sini endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar oluşturdu. Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenme olayına bağlı ölüm sayısı ise 142 olarak açıklandı. COVİD-19 kaynaklı ölüm olayı ise 267 olarak açıklandı. Diğer sebeplerden meydana gelen ölüm olayı istatistiği 322 olurken bilinmeyen ölüm olayı 358 olarak açıklandı.

Covid-19 kaynaklı ölüm oranı 2021'de arttı

2021 yılında 5 bin 541 ölüm olayının bin 721'ini dolaşım sistemi hastalıkları, 764'ünü iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 589'unu solunum sistemi hastalıkları, 168'ini sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 307'sini endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 149'unu dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler oluşturdu. COVİD-19 kaynaklı ölüm olayı 2021 yılında bin 48 olarak açıklandı. Diğer ölüm sebepleri 428, bilinmeyen ölümler ise 367 olarak açıklandı.

TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta göre bebek ölüm hızı ise 2019 yılında 6,6; 2020 yılında 4,6; 2021 yılında ise 8,0 oldu. Zonguldak'ta beş yaş altı ölüm hızı 2019 yılında 8,8; 2020 yılında 6,6; 2021 yılında ise 9,7 oldu.