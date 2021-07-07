Zonguldak'taki sel felaketi havadan görüntülendi

Zonguldak'ın Ormanlı beldesinde yaşanan sel felaketi drone ile havadan görüntülendi. Beldede otopark olarak kullanılan alandaki bazı araçlar sular altında kaldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde sabah saatlerinde derenin getirdiği sularla birlikte sel felaketi yaşandı. Beldedeki evler, işyerleri sular altında kaldı. Belediye binasının yanındaki alanda park halinde bulunan araçlar da sular altında kaldı. Sel felaketinde can kaybı yaşanmazken hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Felaketin ardından beldede onarım çalışmaları başlatıldı. Selle birlikte gelen çamur ve toprak yığınlarını kaldırmak için iş makineleri çalışmalarını sürdürdü. Jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Felaket ise drone ile havadan görüntülendi.