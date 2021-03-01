Zonguldak'taki vaka artışları tedirgin ediyor

Zonguldak'ta günlük vaka sayılarında artış yaşanması üzerine denetimler sıklaştı. Geçen haftalarda 16 olan mutasyonlu vaka sayısının da artması üzerine yetkililer vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

1 Mart itibariyle yeni normalleşme sürecinin başlaması üzerine yerinde karar dönemine geçilecek. Ancak Zonguldak, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kriterler doğrultusunda yüksek riskli iller arasında yer alınca tedbirler arttırıldı. 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı 35 üstünde seyrettiği Zonguldak'ta günlük vaka sayısının ortalama 75'e yükselmesiyle vatandaşlara sık sık maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner'in 16 olarak açıkladığı mutasyonlu vaka sayısının 30'un üzerine yükseldi.

Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği hafta başında yine caddelerde bilindik manzaralar yaşandı. Banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Haftanın ilk günü kent merkezine inerek alışveriş ve ödemelerini yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Özel güvenlik görevlileri cadde boyunca polis ekiplerine destek olarak denetimlerini sürdürdü. Sürücüler üzerinde de denetimler trafik ekiplerince gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesince açıklanacak karar doğrultusunda Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de belirlenen kriterler doğrultusunda karar alacak.