Zonguldak'taki vaka sayılarındaki düşüş HES'e yansıdı

Zonguldak'ta 17 günlük tam kapanma yasağının ardından normalleşme sürecine girilmesiyle vaka artışlarında büyük düşüş yaşandı. Vaka sayılarındaki düşüş Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı.

En çok vaka artışı görülen iller arasında yer alan Zonguldak'ta alınan tedbirler ve tam kapanma süreci sonrası vaka sayılarında büyük oranda düşüş yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçen Hayat Eve Sığar (HES) risk haritasına göre kentteki tabloda yarı yarıya renk değiştirerek yeşile döndü. Vakaların düşüşe geçmesinin ardından vatandaşlarda büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan risk haritasında sadece Terakki Mahallesi Soğuksu semti ve Karaelmas Mahallesinde yüksek riskli olarak görüldü. Vaka artışının düşüşünün devam etmesi bekleniyor. Sosyal mesafe ve hijyen konularına vatandaşların özen göstermesini isteyen Özcan Çiçek, "Vaka sayılarımız düşüyor. Tüm milletimize vatandaşlarımıza, sosyal mesafeyi korumalarını öneriyoruz. Sosyal mesafe korunduğu zaman da her yer açılabilir. Tedbiri, hijyeni elden bırakmamak lazım. Kurallara uyalım. Bu sefer pandemiden de normalleşmeye adım atmış olabiliriz" dedi.

Vaka sayıları düşse bile tedbirlerin sürdürülmesini isteyen Hasan Demir, "Vaka sayıları düşüyor. Mutluyuz. Çok seviniyoruz ama vakaların düşmesiyle 81 ilde AVM'ler, kıraathaneler açılacak. Bu yine bizim risk altında olduğumuzu gösteriyor. Ben tedbirlerin sürdürülmesini istiyorum" diye konuştu.